CLUB SERVICE / Lions Club Oualichi : Véronique Paul passe la main à Cherry-Ann Hamilton-Lake

Le samedi 3 juin dernier, le Lions Club Oualichi a organisé sa grande soirée de passation de pouvoirs et d’intronisation d’un nouveau membre dans le cadre chaleureux du restaurant le Ma-Ti-Beach à la Baie Nettlé.

C’est au cours d’une grande soirée conviviale que s’est déroulée la passation de pouvoirs et d’intronisation d’un nouveau membre au sein du Lions Club Oualichi. En présence d’une cinquantaine de membres de clubs services et d’associations de l’île, le Rotary Club, Soroptimist, Lions Club de Sint-Maarten, la Croix-Rouge française et la SNSM de Saint-Martin, Véronique Paul a passé le fameux collier de présidente à Cherry-Ann Hamilton-Lake qui prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet prochain. La secrétaire du club se nomme Patricia Choisy.

Les membres du Lions Club Oualichi ont souhaité également la bienvenue à Marie-Christine Chevallereau, bien connue sur l’île et intronisée lors de cette soirée des plus chaleureuses au cours de laquelle la violoniste, Marta Ludanyi et le saxophoniste de Jazz Owi Mazel ont fait étalage de tous leurs talents._AF

