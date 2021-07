Club Service : Izara Richardson nouvelle présidente du Leo Club Safari !

La cérémonie de passation de pouvoirs du Leo Club Service s’est déroulée le 4 juillet dernier au restaurant « Les pieds dans le sable et au bord de l’eau » à l’hôtel Hommage, à la Baie Nettlé. Ainsi, Nakeeley Flanders cède la présidence à Izara Richardson.

« C’est au cours d’une journée conviviale et en toute intimité, que nous avons pu accueillir nos amis Lions et Leo de Sint Maarten, notre immédiat Past Gouverneur et 2ème Vice-Gouverneur de la Guadeloupe, la présidente du Lions Club de Martinique, les Lions des clubs de St Martin et les parents qui ont tenu à nous accompagner par leur présence à notre passation. Nous les remercions pour leur soutien », souligne Sandra Fleming, Coordinateur Equipe Mondiale de l’Effectif District 63 Antilles et Guyane Françaises.

L’immédiat Past Président Nakeeley remercie tous les membres et impétrants d’avoir participé activement à de nombreux projets et activités comme la collecte de matériel scolaire, de jouets, leur participation au concours Epelle-moi, l’activité Let’s Paint & Chat avec nos ainés, la collecte de denrées alimentaires pour l’île de St Vincent, des kits d’hygiène pour nos SDF, le Dîner dans le noir etc….

Cette nouvelle année se place sous le signe du recrutement et de la mise en avant du Leo Club.

Nous tenons également à remercier nos sponsors pour leur confiance et toutes les personnes qui ont collaboré avec nous durant cette année.

Pour rappel, les jeunes âgés de 12 à 18 ans qui rejoignent un CLUB LEO se font de nouveaux amis et découvrent la satisfaction d’œuvrer pour la communauté à travers divers activités et projets sociaux basés sur les axes établis par le Lions Club International.

Les LEO CLUBS proposent des opportunités de bénévolat aux jeunes tout en leur offrant un cadre idéal pour grandir, pour se développer et se former.

Bravo aux membres du Leo Club Safari pour leur investissement sans faille au quotidien auprès de la population locale ! _AF