ASSOCIATION : La poésie au service de la communauté

Ce samedi 1er juin, l’association Coffee & Soda Biscuits fondée par Sabrina Charville organise un Open Mic de poésie autour d’un mot symbolique : l’unité.

En choisissant cette fois le thème « Désenchaîné : renforcer l’unité contre la violence », l’association de préservation de la culture saint-martinoise invite le plus grand nombre à participer à cet évènement unique. De 19h à 21h au centre culturel de Colombier, la soirée sponsorisée par la COM fera la part belle à la poésie avec un micro ouvert, de l’artisanat local et des performances de steel pan. L’entrée est gratuite mais tout don sera grandement apprécié pour soutenir ce type de manifestation qui contribue à construire une communauté plus forte et plus sûre._Vx

Pour s’inscrire à l’Open Mic Poetry : https://signup.com/go/QpChyjo – 06 90 47 72 83

