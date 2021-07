Plus de 500 enfants âgés de 12 à 17 ans vaccinés au cours des deux dernières semaines à Sint Maarten

Depuis que l’équipe de gestion de la vaccination (VMT) a annoncé il y a deux semaines que les enfants de 12 ans et plus sont éligibles pour se faire vacciner contre le Covid-19, plus de 500 enfants ont pris un rendez-vous avec un professionnel de santé.

Tous les résidents de Sint Maarten âgés de 12 ans et plus peuvent entrer librement dans l’un des lieux d’administration de la vaccination pour recevoir leur première ou deuxième dose de vaccin.

Avec le niveau actuel de couverture vaccinale, Sint Maarten reste vulnérable à de nouvelles épidémies. D’autant plus que le variant Delta a été détectée aussi en partie hollandaise.

Il a été démontré que le vaccin Pfizer offre une protection de 88 % contre le variant Delta. De plus, presque tous les cas actifs ou hospitalisations à Sint Maarten se composent de personnes non vaccinées.

Pour le reste du mois de juillet, vous pouvez vous rendre au Service de Prévention Collective (CPS) du Vignoble Office Park de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi au vendredi.