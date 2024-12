CÉLÉBRATION DE LA SAINTE BARBE : Hommage aux sapeurs-pompiers et création du STIS à Saint-Martin

Le président Louis Mussington et le préfet Vincent Berton se sont rendus à la caserne des pompiers mercredi dernier pour célébrer, en présence du contrôleur général du SDIS Guadeloupe, Félix Anténor-Habazac, la Sainte Barbe, protectrice des pompiers. À cette occasion, le président a rendu hommage au dévouement et à la bravoure des sapeurs-pompiers, soulignant leur rôle essentiel au sein de la communauté.

Cette cérémonie protocolaire a mis à l’honneur des pompiers pour leur engagement exceptionnel. Parmi eux, le lieutenant Éric Proteau, l’adjudant-chef Benoît Poufarin et le caporal Arthur Noël ont reçu la médaille d’honneur pour service exceptionnel, tandis que plusieurs autres ont été distingués pour plus de vingt ans de service ou promus à des grades supérieurs. La caserne, actuellement en rénovation, bénéficie d’un investissement de 1,9M€ pour moderniser ses infrastructures. Ce projet, mené par la délégation Cadre de vie et Transition écologique, se divise en deux phases : une première axée sur la réhabilitation énergétique et une seconde, prévue pour 2025, dédiée à la construction d’extensions telles qu’une salle de formation et un centre d’appel. Par ailleurs, une convention entre la Collectivité et le SDIS Guadeloupe, soumise au vote du conseil territorial le 19 décembre, permettra de préparer la transition vers le Service Territorial d’Incendie et de Secours (STIS), dont la mise en service est programmée pour janvier 2026. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter