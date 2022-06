Carburants : les prix s’envolent aussi à Saint-Martin

Saint-Martin n’échappe pas à la flambée des prix du pétrole. Le litre d’essence n’a jamais été aussi élevé à Saint-Martin ; il avoisine 1,60 euro dans les stations services en partie française. Conséquence directe de la guerre en Ukraine et des sanctions infligées à la Russie, selon un importateur local.

«Les autres pays producteurs ne peuvent pas faire face à la production journalière nécessaire pour couvrir la demande mondiale de carburant et ainsi compenser les tonnes de barils que la Russie fournissait avant», explique un importateur qui s’attend encore à des hausses dans les semaines venir.

«Notre prix est directement conditionné au prix du marché du carburant raffiné. Lui-même plus ou moins lié à celui du pétrole brut», confirme un autre responsable de station-service. Ce dernier souligne par ailleurs que la hausse des prix à Saint-Martin a été progressive avec toujours un certain écart avec les prix de métropole. Il note toutefois que cet écart tend à se réduire mais ne l’explique pas.

Aujourd’hui, le prix est supérieur d’environ 40 centimes en France hexagonale alors qu’au début de la crise, il l’était pratiquement d’un euro. Il y a un an, l’écart était de 0,54 centimes.

En partie hollandaise, le prix du carburant est plus cher (1,83 dollar). Les prix pratiqués Saint-Martin comptent parmi les plus élevés de la Caraïbe, après ceux de la Guadeloupe (1,94 €/l) et de la Martinique (1,96 €/l). A Sainte-Lucie, le litre d’essence coûte 1,23€. En Jamaïque, il varie entre 1,35 et 1,38 €. A Saint-Vincent, il est de l’ordre de 1,15 euro. Les gouvernements locaux ont eux aussi observé ces mêmes hausses de prix et certains ont pris des mesures pour soutenir les consommateurs. (soualigapost.com)

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui