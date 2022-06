Tourisme : Signature d’un partenariat entre l’Office de tourisme  et Air Antilles pour  promouvoir la destination

L’Office de Tourisme de Saint-Martin et la compagnie aérienne Air Antilles ont signé une convention pour travailler ensemble à la promotion de la destination dans la Caraïbe.

L’Office de Tourisme et Air Antilles ont conclu un accord de partenariat afin d’accompagner la reprise du tourisme post-pandémie Covid-19. Il s’agit plus précisément de sceller les bases d’un véritable plan d’action pluriannuel destiné à assurer la promotion de la destination Saint-Martin dans la Caraïbe et plus particulièrement en Guadeloupe, Martinique, République Dominicaine, Barbade, Puerto Rico, Antigua, Aruba et Curaçao. Pendant 3 ans, les deux partenaires œuvreront ensemble pour faire découvrir ou redécouvrir, aux professionnels du voyage et au grand public, les atouts de la destination : offres hôtelières, activités, gastronomie, vie nocturne… à travers l’organisation de voyages de découverte, d’opération de promotion ou de jeux concours.

Le partenariat permettra également aux professionnels du tourisme de Saint-Martin (hôtels, agents réceptifs, associations de restaurateurs, prestataires d’activités…).de bénéficier de tarifs « partenaires privilégiés » lors de leurs déplacements sur les salons touristiques dans la Caraïbe. Ce partenariat traduit, d’une part la volonté de l’Office de Tourisme de Saint-Martin d’assurer le rayonnement de la destination sur le marché régional et le souhait d’Air Antilles d’accompagner le développement des échanges régionaux, d’autre part.

