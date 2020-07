Bouclier Qualité Prix : comparaison des paniers en Outre-mer

Vendredi dernier la préfecture et Super U ont signé une convention afin de mettre en place au sein des deux magasins de l’enseigne le bouclier qualité prix (BQP). Ce dispositif est mis en place à Saint-Martin pour la première fois. Il existe toutefois depuis 2013 dans les départements d’outre-mer. Quels y sont les prix pratiqués ? Combien de produits sont-ils concernés ? Comparaison des boucliers qualité prix en outre-mer.

A Saint-Martin le BQP est composé de 57 produits pour un prix maximal de 97 euros, ce qui fait un prix moyen par article de 1,70 euro. C’est ici que le panier est le moins cher mais comprend aussi le moins de produits, ailleurs en outre-mer il comprend une centaine d’articles en moyenne.

En Martinique, il comprend 101 produits pour un prix maximal de 307 euros, soit un prix moyen par produit de 3 euros.

A la Réunion, le panier est composé de 109 produits pour un prix maximal de 253 euros. Il comprend plus d’articles à un prix nettement inférieur qu’en Martinique. Le prix moyen par article est de 2,32 euros. Après Saint-Martin, c’est sur cette île qu’il est le moins cher.

En Guyane et en Guadeloupe il existe trois paniers selon le type et la taille des magasins. En Guyane, il a ainsi été fait la différence entre les grandes et moyennes surfaces (GMS), les magasins discounts et les commerces de proximité. Dans les GMS, le panier de 80 produits ne doit pas dépasser 265 euros, dans les discounts le panier comprend 51 articles pour un prix maximum de 139 euros et dans les commerces de proximité 25 produits ont été retenus pour un prix plafond de 69 euros. Le prix moyen par article est respectivement de 3,31 €, 2,72€ et 2,76 €.

En Guadeloupe trois paniers ont été composés selon la taille des magasins. Dans les surfaces de plus de 2 000 mètres carrés, le panier comprend 106 produits pour un prix de 320 euros, dans les moyennes surfaces (1000-2000 mètres carrés), le prix du panier de 104 produits ne doit pas dépasser les 320 euros et dans les commerces de moins de 1 000 mètres carrés, un panier a été composé avec 70 produits avec un prix de 180 euros. Le prix moyen par article est respectivement de 3 €, 3€ et 2,57 €.

Avec 57 produits, le panier du BQS de Saint-Martin se situe entre le panier de 51 produits chez les discounts en Guyane et celui de 70 produits dans les commerces de proximité en Guadeloupe. A Saint-Martin, le prix plafond est de 97 euros, en Guyane de 139 euros et en Guadeloupe de 180 euros. Ici le prix moyen par article apparaît largement moins cher : il est inférieur d’un euro par rapport à celui de la Guyane (panier qui compte moins d’articles) et de 0,80 euros par rapport au panier de Guadeloupe (panier qui compte plus d’articles).

