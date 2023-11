Black Friday : l’occasion de multiplier les bonnes affaires !

Le Black Friday, événement commercial très suivi chaque année sur les deux parties de l’île, aura lieu officiellement ce vendredi 24 novembre. L’occasion pour beaucoup de monde de dénicher de bonnes affaires, à tout juste un mois de célébrer Noël.

Vous n’êtes sans doute plus sans connaître l’origine de cette date. Le vendredi suivant la fête de Thanksgiving, les consommateurs américains profitent des nombreuses offres proposées par les marchands pour une session de shopping en famille. Depuis, le Black Friday a traversé l’Atlantique pour conquérir la plupart des sites et des enseignes. Cette année, c’est donc le 24 novembre que tombe le Black Friday « officiel ». La folie du Black Friday et son succès mondial font que la fête ne se limite plus à une seule journée, mais se poursuit tout au long du week-end jusqu’au lundi, le fameux Cyber Monday. A Saint-Martin, comme à Sint Maarten, on attend donc beaucoup de monde dans les magasins pendant plusieurs jours !

Des promotions allant de -10 à -70% seront proposées à partir de ce vendredi 24 novembre dans de nombreux magasins à Marigot, Bellevue, Grand-Case, Hope Estate et Baie Orientale, bref aux quatre coins de l’île !

Pour joindre l’utile à l’agréable, les boutiques situées dans le centre-ville de Marigot seront ouvertes jusqu’à 20 heures. Une bonne initiative de la part de l’association des commerçants de Marigot pour les personnes quittant le travail après 18 ou 19 heures.

Des vêtements aux cosmétiques en passant par les jouets, l’ameublement, l’achat de véhicules, les produits High Tech et bien d’autres articles encore, c’est le moment ou jamais de réaliser de bonnes affaires partout sur l’île. Bon shopping à toutes et tous ! _AF

