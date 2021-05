CONCOURS DE CHANT : La prochaine voix des Outre-Mer, c’est peut-être vous !

Dernière ligne droite pour les inscriptions à la quatrième édition du concours « Voix des outre-mer ». La date de clôture des candidatures sera le samedi 15 mai prochain.

La soprano guyanaise Marie-Laure Garnier est la plus belle preuve que ce concours a encore de merveilleux jours devant lui, gagnante de la première édition en 2019, Marie-Laure a remporté la Victoire de la Musique classique 2021 dans la catégorie meilleure révélation.

Pour tenter de rejoindre le talentueux panel des voix d’outre-mer, il vous suffit d’aimer pousser la chansonnette et d’habiter dans les outre-mer ou ultramarin dans l’Hexagone. L’inscription est gratuite et les auditions se feront par vidéoconférence. Le jury sélectionnera ensuite les candidats sur l’ensemble des territoires peu importe le niveau de chacun. Après sélection, les lauréats suivront une formation de perfectionnement dirigée par Fabrice di Falco, créateur du concours et lui-même soprano/contreténor et son équipe en vue de préparer les épreuves finales de chaque territoire et la finale qui se tiendra à Paris. Pain béni pour les mélomanes issus d’une région où il n’y a guère de conservatoire, ce concours est une possibilité en or de faire entendre sa voix… Les inscriptions se font en ligne via le site du concours, à prévoir : une photo, une petite biographie et une vidéo où vous interprétez un morceau de votre choix tous styles confondus. _Vx

https://voixdesoutremer.com