Bientôt la fin des travaux à Grand-Case !

Les travaux de réhabilitation du réseau d’eau et d’assainissement engagés depuis plusieurs mois à Grand-Case touchent à leur fin sur la section de la RN7 concernée. Enfin une bonne nouvelle pour les usagers de la route et les riverains !

Dans ce cadre et dans l’urgence pour des raisons de sécurité et de fluidité de trafic, l’EEASM procèdera dans les jours prochains à l’ultime étape qui est celle de la réfection de la voirie sur la portion impactée, sur environ 450 mètres.

Les travaux, planifiés sur 5 jours, s’effectueront strictement de nuit, de 20 heures à 6 heures du matin, et imposeront la mise en place d’un dispositif de circulation alternée. Ce choix, quoi que plus coûteux, a été fait au bénéfice des usagers.

Ils ont débuté le dimanche 5 octobre dernier à 20 heures pour se terminer le samedi 10 octobre prochain.

Le week-end pourrait permettre en cas de retard liés aux conditions de terminer les travaux en minimisant l’impact pour les usagers.

La partie de chaussée impactée sera réhabilitée en revêtement béton et mise à niveau. Cette solution a été privilégiée puisqu’en terme de planification, la campagne de pose d’enrobée déployée par la Collectivité traitera ce tronçon de la RN7 dans sa totalité avant la fin de l’année. La route sera alors parfaitement réhabilitée et présentera toutes les caractéristiques de résistance et de durabilité requises.

Dans l’attente de cette réfection de la RN7 sur la portion concernée, l’EEASM, soucieuse de la sécurité routière, appelle les usagers à rester prudents et vigilants sur la zone de travaux.

L’EEASM remercie les riverains et les usagers de la route de leur patiente.