Cinq ans de prison pour agression sexuelle sur des fillettes de 10 et 12 ans

Il a nié les faits devant les gendarmes et ne s’est pas présenté le jour de son procès : ER âgé de 35 ans était convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Martin le 17 septembre pour agression sexuelle sur deux jeunes filles mineures. Les parents des deux victimes étaient eux présents, la mère chez qui vivent les fillettes a témoigné.

C’est aussi la maman qui s’est rendue à la gendarmerie pour déposer plainte.

Ses filles âgées de 10 et 12 ans ont raconté que ER lui a touché les seins, le sexe et a tenté de pénétrer la plus jeune avec ses doigts. ER a proposé un dollar à la plus grande pour coucher avec lui, devant le refus de la fillette, il est allé vers la cadette. «Il s’est frotté à moi et du sperme est tombé », a raconté la plus petite dans le cadre de l’enquête.

«C’est toujours difficile pour les enfants, c’est la parole de l’enfant contre celle d’un adulte. C’est difficile de s’exprimer… Les deux fillettes ont commencé à parler sous l’insistance de leur mère… Pourtant elles décrivent certains détails qui vont correspondre à l’anatomie du prévenu», a commenté le vice-procureur. Il souligne également que ER a «adapté ses propos en fonction des éléments que les gendarmes lui donnent et sur lesquels on lui demande de s’expliquer ». Le vice-procureur a demandé une expertise psychiatrique et psychologique des deux jeunes filles et requis une peine de cinq ans de prison ainsi qu’un mandat de dépôt.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné ER à la peine requise. Il a aussi ordonné un suivi socio judiciaire durant cinq ans ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec les deux victimes. La constitution de partie civile des victimes a été reçue, l’affaire a été renvoyée sur intérêt civil. ER doit verser une provision de 2 500 euros à chacune des jeunes fillettes et 1 000 euros à chacun des deux parents.

ER sera aussi inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijais). (soualigapost.com)