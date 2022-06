Beach-Tennis (Championnat Régional Ligue Guadeloupe) : Qualifiés pour les championnats de France,  Amélie Thiant, Jade Guindé (U14) et Alexandre Thiant (U18) porteront haut et fort les couleurs du « Friendly Caribbean Beach-Tennis » !

Huit représentants du « Friendly Caribbean Beach-Tennis » ont participé les 14 et 15 mai derniers au championnat régional organisé au Moule, en Guadeloupe. Le club phare de Saint-Martin s’est brillamment illustré grâce à ses jeunes champions, Amélie Thiant, Jade Guindé et Alexandre Thiant, tous trois médaillés d’or qui ont décroché leur fameux sésame pour les championnats de France prévus cet été à Malo-les-Bains. Pour Jules Lamort, médaillé d’argent, ce n’est que partie remise !

« Nous sommes fiers de vous et du travail accompli par le club. Un projet sportif et associatif payant ! Vos résultats renforcent notre motivation à aller plus loin encore », souligne l’un des dirigeants du « Friendly Caribbean Beach-Tennis » avant de rajouter « Nous tenons à remercier tout particulièrement Davy Pivert, Beachsquad, Jérôme Maillot, Guillaume Leruste, Julie Labrit, William Beach Tennis et Max Raulin, pour leur accompagnement sportif et tous les adultes du club qui se relayent plusieurs fois par semaine pour entraîner et tirer nos jeunes talents vers le haut. Un grand merci aussi à la famille Beauperthuy qui soutient depuis 10 ans le développement de notre association et nous permet de pratiquer ce sport magnifique sur un site tout à fait exceptionnel ! Un clin d’œil à Bonny Linares et Ferdinand Beauperthuy. Sans oublier la Collectivité de Saint-Martin qui nous accompagne dans nos projets pour le plus grand plaisir de la jeunesse de l’île » !

Avant de refermer le chapitre des championnats régionaux, saluons aussi les belles performances réalisées chez les adultes par Sabrina Goubard et Laurence Delaporte qui décrochent la médaille de bronze, Christophe Learasle et Olivier Benedetti terminant respectivement au pied du podium et à la 8ème place. _AF

