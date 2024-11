BASKETBALL : Trois jeunes de l’AS Phoenicks présents samedi 2 avril au « 3rd Annual Caribbean Showcase Evaluation » à Saint-Eustache

A l’initiative du président de l’AS Phoenicks, Michelet Dede, trois jeunes basketteurs Shafari, Kyvan, et Jahqius vont participer au « 3rd Annual Caribbean Showcase Evaluation » sur l’île de Statia.

Cet événement qui se déroule ce samedi 2 novembre à Saint-Eustache va permettre à nos trois jeunes basketteurs saint-martinois de pouvoir obtenir une plus grande visibilité auprès des dénicheurs de talents en faisant ressortir leurs compétences, talents, détermination et engagement pour leur discipline.

Au programme: jeux, rencontres avec les coachs et recruteurs, et création de vidéos promotionnelles.

Une belle consécration pour Shafari, Kyvan et Jahqius qui auront à cœur de montrer toute l’étendue de leurs talents face à d’autres joueurs de la Caraïbe. _AF

