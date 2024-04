AUTOMOBILE : Le tout nouveau Hyundai KONA est désormais disponible chez votre concessionnaire Motorworld

Disponible déjà chez Motoworld, le tout nouveau Hyundai KONA présente un design futuriste pour sa nouvelle génération de SUV sous-compact.

Le KONA a d’abord été présenté comme un modèle entièrement électrique (EV) chez Hyundai. Depuis, il s’est développé en quatre variantes, dont le moteur à combustion interne (ICE) et le modèle sportif N-Line, qui est désormais disponible sur l’île. Le KONA regorge des dernières technologies et caractéristiques de confort et de commodité.

« Bien que le KONA ait joué un rôle important dans la stratégie d’électrification de Hyundai, nous sommes également heureux d’avoir l’option ICE (essence) disponible pour nos clients qui aiment tout ce que ce modèle a à offrir, mais qui n’optent pas pour un véhicule entièrement électrique pour le moment », partage Tariq Amjad, directeur général de Motorworld.

Le tout nouveau KONA est spacieux, offrant un espace intérieur plus polyvalent pour un confort accru des passagers et un stockage facile des marchandises grâce à son hayon électrique personnalisable. Ce SUV sportif élève l’expérience client grâce à des technologies de pointe, notamment un double écran large de 12,3 pouces, un moniteur de vision, un éclairage d’ambiance, Apple CarPlay/Android Auto sans fil et un socle de recharge de smartphone sans fil, et bien d’autres caractéristiques encore.

Le KONA est disponible en trois versions différentes, à savoir Advance, Prestige et N-Line. Chacune d’entre elles dispose d’un nombre impressionnant de caractéristiques, d’une transmission intégrale (AWD) en option et d’une garantie de 5 ans.

Le KONA a été conçu pour pratiquement tout le monde et pour tous les styles de vie, afin d’offrir aux clients une expérience merveilleuse qui corresponde à leurs besoins individuels.

Pour plus d’informations et pour organiser un essai de conduite et découvrir le nouveau KONA, visitez le showroom de Cole Bay ou motorworldgroupsxm.com. _AF

