Automobile : La nouvelle Hyundai Elantra Berline 2021 primée désormais disponible chez Motorworld à St. Martin

Motorworld, le distributeur officiel de Hyundai, est fier de présenter la sensationnelle berline 2021 Elantra. La toute nouvelle Elantra est la dernière à recevoir de sa génération un nouveau look audacieux et à se prévaloir d’un grand prestige qui offre un équilibre unique de caractéristiques avancées à un prix abordable.

«Hyundai est de plus en plus connue pour ses designs audacieux ! Les mots ne rendent guère justice à cette voiture incroyable, qui établit une nouvelle référence pour Hyundai. La nouvelle Elantra est conçue pour offrir un plaisir de conduite accrue et dotée de nouvelles fonctionnalités audacieuses. Avec son design complet, on comprend pourquoi la nouvelle Elantra a remporté plusieurs prix, dont celui de la voiture nord-américaine de l’année 2021», explique Tariq Amjad, directeur général du groupe Motorworld.

2021 Voiture nord-américaine de l’année

La toute nouvelle ELANTRA remporte les honneurs pour son design novateur et sa technologie de pointe. Avec son allure de chef et ses nombreuses caractéristiques telles que de grands écrans numériques audacieux et un système sans fil, la Hyundai Elantra 2021 s’est vue décerner le prix de la «Voiture nord-américaine de l’année 2021» par le jury des médias automobiles nord-américains (NACTOY). C’est la deuxième fois que la berline Hyundai remporte le prix de la «Voiture de l’année» (2012). Seules deux voitures ont remporté le prix plus d’une fois et c’est la troisième fois que Hyundai remporte la catégorie «Voiture de l’année».

Ce prix très convoité et prestigieux souligne une année forte pour Hyundai Motor North America et Elantra, avec la reconnaissance des caractéristiques clés suivantes

– L’allure dramatique d’un coupé quatre portes prend vie grâce au thème du design «Parametric Dynamics».

– Premier segment du sans fil Apple CarPlay™ et Android Auto™

L’audace de l’intérieur et de l’extérieur

Transformée et dotée de technologies, la toute nouvelle Elantra fait un pas de géant vers un style moderne et une innovation intelligente, avec un éventail complet de choix en matière de puissance et d’efficacité.

Présentant une nouvelle version audacieuse des berlines, la toute nouvelle Elantra présente des détails extérieurs anguleux et un habitacle haut de gamme, ainsi qu’une foule de fonctions d’assistance au conducteur qui sont de série, en plus de caractéristiques technologiques plus avancées.

Moteur, transmission et performances

Le groupe motopropulseur non hybride de série de la nouvelle 2021 Elantra est un moteur quatre cylindres Smartstream de 2,0 litres et 159 chevaux avec une transmission automatique à 6 vitesses.

Les ingénieurs de Hyundai ont apporté plusieurs améliorations mécaniques à la suspension de l’Elantra afin d’augmenter la rigidité pour une performance saisissante, aidés par des roues de 17 pouces en alliage taillé au diamant, une suspension arrière indépendante multibras et des disques de frein avant plus grands.

Les caractéristiques axées sur le conducteur, telles que les palettes de changement de vitesse et le système de sélection du mode de conduite, permettent une expérience inspirée de la course au volant qui complète le style extérieur sportif de l’Elantra.

Intérieur, confort et fret

Tout comme son extérieur, qui a été profondément remodelé, la cabine de l’Elantra reçoit une mise à jour audacieuse pour 2021. Le tableau de bord et la console centrale enveloppent le conducteur tandis que le côté passager adopte une approche plus minimaliste. Une seule bande de LED suit la bouche d’aération du tableau de bord sur toute la largeur de la voiture, de la colonne de direction au panneau de porte du côté passager.

L’augmentation du nombre de passagers ajoute au confort et au style du modèle 2021, en particulier sur la banquette arrière.

En outre, lorsque vous avez les mains pleines, la toute nouvelle Elantra est la seule voiture de sa catégorie à offrir un système de dégagement du coffre intelligent et à mains libres.

Infodivertissement et connectivité

La toute nouvelle Elantra est dotée d’un écran numérique de 10,3 pouces ainsi que d’un second écran tactile d’info-divertissement de 8 pouces qui jaillit du haut du tableau de bord de l’Elantra. La toute dernière interface d’info-divertissement de Hyundai intègre les fonctions CarPlay et Android Auto d’Apple, ainsi qu’une connexion Wi-Fi.

L’Elantra fait un grand pas en avant avec une technologie et une sécurité qui établissent de nouvelles normes pour la catégorie des berlines. Une fois que vous aurez fait l’expérience des innovations, du chargement des appareils sans fil à l’audio haut de gamme de Bose, vous ne vous contenterez de rien de moins. Il existe également un coffre intelligent à ouverture à mains libres, qui vous aidera à ouvrir votre coffre si vous avez les mains pleines.

Caractéristiques de sécurité et d’assistance au conducteur

De plus, les propriétaires d’Elantra bénéficient de la connectivité sans fil CarPlay et Android Auto.

Les éléments de conception complètent une expérience de conduite dynamique

Le style extérieur «bas et large» d’Elantra et le thème du design «Parametric Dynamics» donnent un aspect de sportivité sophistiquée. La grille de calandre en cascade d’Elantra a un aspect plus agressif avec un motif géométrique complexe. Les rideaux d’air en forme de flèche sur le bouclier inférieur favorisent les performances aérodynamiques et le refroidissement du moteur tout en donnant au modèle une image de haute performance.

Les jupes latérales sportives de l’Elantra et les jantes en alliage de 17 pouces accentuent l’esthétique basse et large de la berline Fastback. Sur le côté, le style dynamique de la voiture est défini par des plis en forme de flèches dans les panneaux de carrosserie qui suggèrent un mouvement vers l’avant.

Des moulures noir brillant sur les passages de roue, les rétroviseurs extérieurs et les jupes latérales apportent une touche de sophistication moderne à l’aspect général.

Le profil du fastback d’Elantra se confond avec un arrière sculpté, conçu pour améliorer les performances aérodynamiques et exprimer davantage l’esthétique basse et large par des lignes horizontales qui ajoutent au style de la voiture inspiré par les performances.

Économie de carburant et MPG du monde réel

L’EPA estime que l’Elantra 2021, équipée du quatre cylindres de 2,0 litres, permettra de gagner jusqu’à 33 mpg en ville et 43 mpg sur l’autoroute.

Caractéristiques standard de l’Elantra primée à Motorworld

– Sièges en cuir de qualité supérieure

– Groupe d’instruments à jauge numérique de 10,3 pouces

– Écran tactile 8 pouces avec Apple Car Play sans fil et Android Auto

– Roues en alliage de 17 pouces taillées en diamant

– Bloc de chargement pour smartphone sans fil

– Smart Key avec démarrage du moteur à distance et pousse-bouton de démarrage du moteur

– Système audio Bose Premium Sound à 8 haut-parleurs

– Toit ouvrant inclinable électrique

– Feux avant et arrière à LED avec LED DRL

– Caméra de recul

– Capteurs de stationnement avant et arrière

– Capteurs d’essuyage de la pluie

– Mains libres : ouvrir un coffre intelligent

Garantie et entretien

La 2021 Elantra bénéficie de la garantie légendaire de Hyundai de 5 ans/100 000 kilomètres.

Visitez Motorworld pour découvrir l’exquise toute nouvelle 2021 Elantra. Basse, large et spacieuse, l’Elantra entoure son conducteur d’un impressionnant cockpit, pour un sentiment solide de confiance et de capacité. Vous êtes aux commandes ! Faites un test routier et ramenez le vôtre chez vous dès aujourd’hui.