ATHLETISME : Cinq jeunes athlètes du CEES en stage au CREPS de Guadeloupe

Du 5 au 8 avril derniers, Dalia Romulus, D’Quanda Carti, Loyan Cornélie, Oscar Morandeau et Naïla Boucaud issus du Centre de Perfectionnement Territorial (CPT) Athlétisme du Centre d’Excellence et d’Education par le Sport de Saint-Martin (CEES) ont bénéficié d’un stage d’athlétisme au CREPS Antilles-Guyane en Guadeloupe. Ils étaient accompagnés de leurs entraîneurs Patrick Trival et Kamila Hyman.

Un programme chargé, durant lequel les jeunes espoirs saint-martinois ont découvert et pratiqué leur sport favori sur la nouvelle piste connectée, qui porte le nom d’une certaine Marie-José Pérec, triple médaillée d’or olympique. Une technologie qui permet de décortiquer et d’analyser la course et la foulée des athlètes, grâce à des capteurs placés sous et dans le revêtement. Une aubaine pour les jeunes élèves athlètes du CPT Athlétisme du CEES.

Le stage s’est poursuivi avec une initiation aux lancers de disque et de javelot, et une initiation au sprint. Pour cela, ils ont eu le plaisir d’être entrainés par Ronald Ramier et par Princesse Hyman, récemment médaillée d’or du lancer de disque aux Carifta Games, 5ème mondiale et vice-championne d’Europe.

Le programme d’entrainement a été ponctué par des séances de musculation, sous l’égide du responsable du Pôle Haltérophilie du CREPS, Jean-Claude Collinot.

Plusieurs compétitions en juin prochain

Un stage qui a aussi fait la place au défi sportif, avec une après-midi au parc d’aventures accrobranche Le Tapeur. Véritable moment de cohésion de groupe, qui a permis aux athlètes de se dépasser et de travailler leur mental.

Autant dire que le CPT Athlétisme, à travers Patrick Trival, tire un bilan positif de ce séjour, dont l’objectif était de découvrir et de pratiquer l’athlétisme dans des infrastructures qui offrent des moyens de progresser. La rencontre avec Princesse Hyman a permis aussi aux jeunes du CEES d’aborder les exigences du sport de haut niveau.

Le travail se poursuit, avec en point d’orgue la participation des élèves athlètes à diverses compétitions à Saint-Martin et en Guadeloupe, notamment aux championnats benjamins et minimes programmés en juin prochain. _AF

