SEMAINE DES ARTISTES : Rendez-vous à partir 22 avril à la CCISM

Suite au succès et à la demande croissante, la CCISM est heureuse d’annoncer la tenue de la 2ème édition de la Semaine des Artistes.

Cet événement phare se déroulera du 22 au 26 avril prochains et offrira une opportunité unique aux porteurs de projets et aux artistes-auteurs de bénéficier d’un accompagnement spécialisé pour structurer leur activité.

Pourquoi la Semaine des Artistes ?

Pour soutenir la filière artistique, la CCISM déploie cinq jours de séquences diversifiées, allant des réunions d’information aux ateliers thématiques, en passant par les rendez-vous individuels et une table ronde. Les participants auront l’opportunité de bénéficier des conseils avisés de professionnels du secteur artistique dans le but de soutenir leur développement et de valoriser leur travail. La structuration du statut d’artiste revêt une importance capitale dans la clarification des droits et des obligations, la protection des intérêts, l’établissement de relations professionnelles claires et le développement de carrières artistiques prospères. En outre, cette structuration favorise la compétitivité et l’attractivité des artistes sur le marché. De plus, structurer le statut d’artiste peut également faciliter la négociation de contrats, la gestion des droits d’auteur et des redevances, et contribuer à établir une image de marque professionnelle et cohérente, indispensable pour accroître sa notoriété sur le marché.

L’édition 2024

Pour cette 2ème édition, la CCISM a pris en compte les retours et les besoins spécifiques exprimés par les artistes lors de la première édition. Ainsi, l’événement a été repensé pour offrir une expérience encore plus enrichissante et personnalisée. Les rendez-vous individuels et les ateliers collectifs thématiques seront désormais séparés afin de permettre une approche plus ciblée et un accompagnement adapté à chaque profil artistique.

