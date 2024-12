ASSOCIATION : Un nouvel espace dédié à l’apprentissage et à la cohésion sociale

Mercredi dernier, un nouveau lieu prometteur dédié au numérique fut inauguré au 65 rue Lady Fish à Sandy Ground. Cette initiative, portée par l’association Objectif Réussite “Aim For Success”, vise à favoriser l’apprentissage, la créativité et l’épanouissement de tous.

Shaniqua Hunt, directrice d’Objectif Réussite, souligne que ce centre est conçu pour offrir aux jeunes et aux familles les moyens de réussir : « Nous voulons renforcer la cohésion sociale et offrir un avenir meilleur à notre communauté ». Doté de neuf ordinateurs, d’une bibliothèque et bientôt d’un rétroprojecteur, cet espace devient un véritable centre vivant d’opportunités.

Ce projet ambitieux n’aurait pas été possible sans le soutien inestimable de Georges Julien Richardson et l’association SGOMI, des bénévoles, ainsi que des partenaires financiers. Les porteurs de ce projet intergénérationnel ont procédé à la coupure du ruban symbolique en présence de la sous-préfète Marie-Hildegarde Chauveau, Martine Beldor, présidente de la commission Vie associative, et Helen Hunt, figure emblématique du territoire.

Des ateliers variés pour tous les publics, enfants, adultes et seniors, y seront organisés: apprentissage numérique, atelier bien-être ou encore activités culturelles. Les gendarmes du quartier participeront également à l’animation de certaines sessions, contribuant à renforcer les liens sociaux. Avec cet espace, Sandy Ground se dote d’un ancrage solide pour son développement collectif, plaçant les enfants et la communauté au cœur de ses ambitions. _Vx

