ASSOCIATION : Succès de la première “Karaoké Party” de Friendly Upcycling

Début janvier, l’association Friendly Upcycling a lancé son premier événement public avec panache : la “Karaoké Party pour les séniors”. Organisée au restaurant Le Yacht Club à Marigot, cette initiative visait à lutter contre l’isolement social des personnes âgées et à promouvoir le lien intergénérationnel.

Cette soirée a réuni 23 séniors et un accompagnant, dans une ambiance festive et chaleureuse. Les participants ont savouré un repas préparé par Fred, le manager du Yacht Club, avant de chanter des classiques populaires, animés par Jean-Louis Gassies. Des invités spéciaux, comme Martine Beldor, conseillère territoriale, Marie-Pierre Bajazet-Jacob, présidente de l’association La Couronne, et Joanita Ferdinand-Grot de l’association Soleil Karaïb, ont contribué à rendre cet événement mémorable. L’initiative, soutenue par plusieurs associations locales, a permis de renforcer le tissu social et de rappeler l’importance des activités inclusives pour les personnes âgées. Les retours enthousiastes des participants témoignent du succès de l’événement : “Un moment inoubliable !” ou encore “On réserve pour le prochain karaoké !”. Fidèle à ses valeurs d’écologie et de solidarité, l’association prévoit de futures actions, comme la création d’une ressourcerie, des ateliers intergénérationnels et des interventions éducatives dans les écoles pour sensibiliser à l’écologie et prévenir les risques majeurs. _Vx

Infos : (+590) 690 25 29 20

