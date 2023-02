ASSOCIATION SANTÉ : Partenariat entre les Compagnons Bâtisseurs et le groupe Manioukani

En ce début d’année 2023, une convention a été signée entre l’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs et le groupe Manioukani en vue de mettre à disposition de l’association saint-martinoise des ressources en ergothérapie au bénéfice des personnes âgées et vulnérables du territoire.

Représenté los de la signature du contrat de partenariat par le Docteur Pierre Saint-Luce, le groupe Manioukani est spécialisé dans l’accompagnement et l’hébergement de personnes vulnérables comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou de soins de suite et de réadaptation (SSR). Cette collaboration inédite entre le groupe Manioukani et l’association nationale Compagnons Bâtisseurs qui intervient depuis plus de 50 ans pour l’amélioration de l’habitat, l’insertion économique dans le secteur du bâtiment et l’accueil de jeunes volontaires, représentée par Alexandre Lagogué, directeur général, et Maé Bridier, directrice de l’antenne de Saint-Martin, prévoit de mettre des ressources en ergothérapie à disposition des Compagnons Bâtisseurs afin d’apporter une expertise technique supplémentaire dans le cadre des activités d’adaptation des logements menée par ces derniers. Le projet « adaptation des logements au bien vieillir » des Compagnons Bâtisseurs vise à contribuer au maintien à domicile des personnes âgées vulnérables et/ou en situation de handicap, aux revenus modestes, voire très modestes, en réalisant des travaux d’adaptation de leur logement sous la forme de chantiers en auto-réhabilitation accompagnée (ARA) dédiés aux travaux de second œuvre d’ajustement des pièces de vie au vieillissement et au handicap. Depuis le lancement de cette activité eu cours du deuxième semestre de 2020, près de vingt chantiers ont été réalisés chez vingt bénéficiaires saint-martinois, dont près de 80% sont en situation de handicap. L’accompagnement et le soutien aux personnes vulnérables constituent un enjeu majeur sur le territoire, pour lequel les deux parties sont à pied d’œuvre à la fois à Saint-Martin mais aussi en Guadeloupe, dans le but d’améliorer la qualité de vie des habitants des deux îles. _Vx

