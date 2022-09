ASSOCIATION : 60 kilos de fournitures scolaires distribués aux enfants à Quartier d’Orléans

Ce mercredi 7 septembre, une belle opération de distribution de fournitures scolaires organisée par l’association « Une lumière pour les îles » a eu lieu de 9h à 13h à la rue du Round de Pond à Quartier d’Orléans.

Créée en 2018 suite au passage dévastateur d’Irma par Lydia Lawrence, chanteuse au grand cœur originaire de Quartier d’Orléans, l’association « Une lumière pour les îles » a pour but de récolter des fonds afin d’aider dans leur quotidien les enfants du monde touchés par la pauvreté ou les catastrophes naturelles, que ce soit par l’achat de matériel scolaire ou encore à l’organisation de sorties scolaires et culturelles ou de séjours de vacances, projet que Lydia aimerait d’ailleurs mettre en place sous forme d’échanges entre des enfants de métropole et des enfants saint-martinois, ce qui permettrait à ces derniers de découvrir l’hiver de là-bas et la neige pendant que les autres goûtent à la culture créole. Pour cette troisième édition de distribution de fournitures scolaires, une grande collecte a été organisée en amont au Super U de la Motte-Servolex en Savoie, où Lydia réside dorénavant même si elle ne reste jamais très longtemps sans revenir sur son île. Forcée de devoir mettre les actions de l’association « Une lumière pour les îles » en pause à cause de la pandémie mondiale liée au covid-19, Lydia Lawrence reprend son engagement sincère pour l’éducation des nouvelles générations saint-martinoises. Comme elle le dit si bien, parmi dix élèves, un deviendra peut-être médecin, une autre avocate ou encore artiste, métier qu’elle a choisi, ainsi que sa fille Estelle, également membre de l’association. Grâce à leur sponsor avec la compagnie Air Caraïbes qui leur fait don de billets d’avion afin d’amener les fournitures collectées jusqu’à Saint-Martin, Lydia, Estelle et Dounia ont pu distribuer à Quartier d’Orléans plus de 60 kilos de matériel scolaire (équivalent de trois valises pleines) aux enfants issus de tout quartier de l’île. Les bambins ont reçu un sac contenant le kit du petit écolier avec des marqueurs, des crayons de couleur, des stylos, un cahier, parce que l’éducation et la créativité sont primordiales. Le savoir est le pouvoir.

Une seconde distribution a eu lieu le lendemain, ce jeudi 8 septembre en matinée, à l’école maternelle de Quartier d’Orléans. Fournitures scolaires, livres de contes et d’histoires viendront alimenter la bibliothèque de l’école.

Également active dans l’association Talents Créoles SXM, Lydia Lawrence se produira en concert ce samedi 10 septembre à Sandy’s Too (91 rue de la savane à Grand-Case), elle sera accompagnée sur scène par Estelle Lawrence, Manely Dumoulin, Denis Note et d’autres artistes de l’association. L’entrée est au prix de 15€, une partie de la recette sera reversée à l’association organisatrice de l’évènement Talents Créoles SXM et l’association Une lumière pour les îles. La soirée-concert « Variette Caribbean – Les Divas » est une initiative soutenue par la Collectivité de Saint-Martin. Ouverture des portes à 19h et les talents chanteront jusqu’à minuit. _Vx

