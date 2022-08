ASSOCIATIF : Vingt bougies pour l’association ACED ! 

Créée en 2002 par un certain Louis Mussington, l’association ACED œuvre depuis désormais vingt ans auprès d’un public isolé. «Notre travail, c’est de prendre en charge l’humain dans sa globalité», expliquent la présidente Audrey Claxton et la directrice Fabienne Marcenat. Plus de 400 personnes ont bénéficié de l’accompagnement d’ACED. «Certains sont devenus policier territorial, moniteur d’auto-école ou encore employé à la préfecture ».

Les bénéficiaires sont généralement adressés à ACED par des partenaires comme Pôle Emploi ou des institutions judiciaires. Le suivi dure entre 4 mois et 2 ans en fonction des besoins et de la motivation de la personne. «Notre objectif est de les rendre employables en leur apprenant le savoir –être professionnel via un suivi social et professionnel. Nous les aidons aussi à résoudre les problèmes d’accès à leurs droits comme la carte vitale ou éventuellement le titre de séjour. Ce sont souvent des personnes très isolées ». ACED mise sur des chantiers d’entretien des espaces verts. « Nous avons des contrats avec la Collectivité ou encore des bailleurs sociaux ». D’autres projets viennent compléter l’activité d’ACED. Comme le JADA : Jeunes au service des anciens et des personnes à mobilité réduite. « L’idée est de créer du lien entre les générations tout en aidant les personnes âgées et isolées à améliorer leur cadre de vie ». À plus long terme, ACED rêve d’une convergence entre les différents acteurs du territoire pour toujours mieux répondre aux besoins des habitants, et notamment ceux qui font face à des difficultés. _Pc

