ASSISES DE LA PÊCHE / Vincent Berton : « Nous travaillons dans un esprit de coopération avec la volonté d’avancer »

Mardi dernier, les premières Assises de la Pêche se sont tenues à l’Anse Marcel Beach, organisées par les services de l’État et réunissant les acteurs majeurs de la pêche et de l’économie bleue ainsi que les représentants et dignitaires des îles de Saint-Martin, Sint Maarten, Anguilla, Saint-Barth, Guadeloupe, Martinique, Saba et Saint-Eustache.

Cette réunion d’envergure tenait à cœur au préfet Vincent Berton pour qui la pêche est un « patrimoine culturel et économique sur lequel flotte l’âme de la caraïbe ». Impulsée par les pêcheurs de Saint-Barth, l’idée de réunir les autorités publiques, les pêcheurs et les associations environnementales s’est concrétisée mardi dernier avec les premières Assises de la Pêche à Saint-Martin. Le préfet Vincent Berton a accueilli Louis Mussington, président de la COM SXM, Silveria Jacobs, Première Ministre de Sint Maarten, Xavier Lédée, président de la COM SBH, Julia Crouch, Gouverneure d’Anguilla et Camille Pelage, vice-président de la Région Guadeloupe. Outre les officiels, de nombreux représentants d’îles alentours et d’associations locales ont participé à cette grande réunion afin de structurer et pérenniser le secteur tout en accompagnant les pêcheurs des Îles du Nord, également présents. Le showroom constitué de stands de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, la Nature Foundation St. Maarten ou encore de la mission One Shark a suscité le vif intérêt de tous, mettant l’accent sur la sensibilisation au respect de l’environnement et à l’approche comportementale des requins face aux défis de la biodiversité.

Le programme de la matinée fut riche avec une table ronde intitulée « La pêche, un patrimoine culturel et économique commun » avec interventions des officiels pour laisser la place aux discussions autour de la préservation des ressources et de l’environnement marin, l’impact de l’érosion côtière, l’exploitation durable, les stocks partagés ou encore l’interconnexion des îles. En effet, la coopération inter-îles est indispensable pour les officiels, il n’est pas normal pour Vincent Berton de faire importer du poisson à Saint-Martin alors que l’offre de la pêche dans certaines îles voisines est supérieure à la demande. L’après-midi des Assises de la Pêche, qui seront reconduites l’année prochaine sur une île voisine, fut consacrée au renforcement de cette coopération via la construction d’une stratégie régionale en matière de sécurité maritime et sanitaire des produits, sans oublier le renforcement des relations entre les professionnels de la pêche, premiers concernés par le sujet. Au terme de la journée d’échanges, le préfet Vincent Berton s’est réjoui de la concrétisation de plusieurs mois de travail : « Ces premières Assises de la Pêche représentent un moment fondateur. Tout le monde avait cette attente. (…) Il y a des désaccords, nous ne sommes pas tous dans la même situation, mais nous travaillons dans un esprit de coopération avec la volonté d’avancer ». Le travail est lancé. _Vx

