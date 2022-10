Décès du Lieutenant Sapeur-pompier professionnel Bernard MAES : Le bel hommage rendu par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Martin

A l’annonce du décès de l’ancien chef du centre d’incendie et de secours de la caserne de Saint-Martin, Bernard MAES, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Martin lui rend un vibrant hommage et adresses ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ses collègues endeuillés par sa triste disparition.

Né le 12 Janvier 1956 à Pointe-à-Pitre, Bernard MAES était un jeune homme vaillant, dynamique et altruiste. Assoiffé d’aventure et voulant parcourir le monde, c’est dans la fleur de sa jeunesse qu’il est parti en métropole pour de nouvelles aventures.

Le lieutenant MAES débute sa carrière chez les pompiers le 1er juillet 1978 dans le département de l’Essonne, après sa réussite au concours à Caen (Calvados) en mars de la même année. Il est alors âgé de 22 ans.

Son épanouissement professionnel est rythmé par les interventions et les missions qu’il exécute en qualité de mécanicien au sein du centre de secours.

En 1990, alors qu’il est caporal-chef, il intègre l’atelier départemental du SDIS de la Guadeloupe où il exerce pendant 10 années, en qualité de mécanicien. C’est alors que son statut de sapeur-pompier lui permet de se présenter au concours de sous-officier en 1993 qui le place désormais au grade de sergent-chef. Toutefois, contraint par des obligations familiales, il décide d’intégrer le SDIS de l’Ain en 2000 où il effectue un court séjour de 3 ans lui permettant tout de même d’accéder au passage au grade d’Adjudant.

Le Lieutenant MAES était un voyageur et n’avait pas peur de prendre de nouveaux départs malgré son attachement pour sa grande famille du Gosier et de Pointe-A-Pitre, où la moindre opportunité de passer des moments avec ses enfants valaient pour lui de l’or.

C’est ainsi qu’en 2003, une nouvelle opportunité s’offre à lui pour revenir aux Antilles, et c’est en qualité d’adjoint au chef qu’il rejoint le centre de secours de Saint-Martin, dès lors devenue son île d’adoption.

Il y effectue tout le reste de sa carrière obtenant successivement, les grades de Major en 2007 et de Lieutenant de 1ère Classe en 2012, l’avancement au grade de Commandant de l’ancien Chef de Centre, lui permet d’être propulsé à cette fonction qu’il exercera jusqu’à la fin de sa carrière de sapeur-pompier professionnel Lieutenant hors-classe en 2020.

Le parcours du Lieutenant MAES a été exemplaire et sa carrière a été, comme toute grande carrière, ponctuée par des interventions marquantes.

Même si sa carrière de sapeur-pompier professionnel était arrivée à son terme avec une retraite bien méritée, il demeurait encore, pour le bénéfice de tous, un sapeur-pompier volontaire au centre de secours et un adhérent à notre amicale.

Il nous a malheureusement quitté le lundi 3 octobre 2022, en toute discrétion, comme à son habitude…

Nous ne pouvons que vous dire merci Mon Lieutenant !

L’amicale des Sapeurs-pompiers de Saint-Martin vous remercie pour le service incommensurable rendu à la population Saint-Martinoise.

Nous souhaitons toute la force et le courage à sa famille, ses proches et à tous ses collègues endeuillés par sa triste disparition.

Bon voyage et bon repos Lieutenant MAES.

La Collectivité de Saint-Martin, son président Louis Mussington, ses élus et son personnel, s’associent à la peine de la famille et des proches de Bernard MAES et leur adressent leurs plus sincères condoléances.

Le Préfet, Vincent Berton ainsi que l’ensemble du personnel de la Préfecture adressent également leurs sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du Lieutenant Bernard MAES.

