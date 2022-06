Aquathlon : Plus de 60 élèves ont relevé le défi !

Un Aquathlon USEP a été organisé mercredi dernier sur la plage de Grand-Case par l’association de coordination USEP Îles du Nord sous la houlette du délégué de secteur Baptiste Pérez.

Plus de 60 enfants des différentes écoles publiques de l’île se sont rencontrés à Grand-Case sur cette activité enchaînant 50 mètres de nage et 200 mètres de course à pied. Enseignants et parents étaient nombreux pour encadrer et accompagner nos jeunes sportifs.

Cette rencontre inclusive, avec la participation des élèves du dispositif ULIS du collège Soualiga, conclut les cycles d’apprentissage « savoir-nager » du cycle 3 (CM2).

Les organisateurs tiennent à remercier pour les lots offerts aux enfants : Quiksilver Saint-Martin, les restaurants Sky’s the limit et Olympia pizza, le service des Sports de la collectivité (Paul Dinane) et le club Saint-Martin Extreme Runners.

Un grand merci aussi aux parents et aux enseignants.

Le rendez-vous est déjà pris l’année prochaine pour la 2ème édition !

