ACTU’ MONDIALE

USA

Incendies à Los Angeles : une vidéo relance l’enquête sur l’origine du feu

Une vidéo de surveillance pourrait révéler l’origine des incendies meurtriers à Los Angeles (29 décès et la destruction de 16.000 bâtiments). Filmée à Pasadena, elle montrerait des étincelles sur une tour électrique de Southern California Edison au moment du départ du feu. Cette preuve accablante alimente une plainte contre l’entreprise, tandis que l’enquête officielle se poursuit.

Trump bannit les personnes transgenres de l’armée

Donald Trump a signé un décret interdisant aux personnes transgenres de servir dans l’armée, affirmant vouloir éliminer « l’idéologie transgenre » des forces armées. Il met aussi fin aux aides pour les thérapies de transition et interdit les femmes transgenres dans le sport scolaire. Cette mesure concerne environ 15 000 militaires.

INDE

Bousculade meurtrière lors d’un pélerinage

Une bousculade lors de la Kumbh Mela à Prayagraj a causé la mort d’au moins 15 personnes et plusieurs blessés. Le pèlerinage, attirant 400 millions de fidèles, est marqué par des défis logistiques et sécuritaires. Ce drame souligne les risques liés à la gestion des foules en Inde, où des incidents similaires se sont déjà produits.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le M23 aux portes de Goma

Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda selon l’ONU, progresse vers Goma après plusieurs semaines d’affrontements. Kinshasa accuse Kigali de déclarer la guerre pour s’emparer des ressources congolaises. La communauté internationale, dont l’ONU et l’UE, exhorte le Rwanda à retirer ses troupes et le M23 à stopper son avancée.

SERBIE

Crise politique

Le Premier ministre Milos Vucevic démissionne après trois mois de manifestations exigeant des comptes sur l’effondrement d’un auvent en gare de Novi Sad, qui a fait 15 morts. Ce mouvement dénonce la corruption et la négligence des autorités. Les tensions restent vives, avec des affrontements entre manifestants et militants du pouvoir.

EUROPE

Coca-Cola rappelle des produits en raison d’une contamination au chlorate

Un rappel massif de canettes et bouteilles Coca-Cola est en cours en raison d’une teneur élevée en chlorate. Les produits concernés, distribués dans plusieurs pays européens, pourraient poser des risques pour les enfants carencés en iode. L’entreprise assure que le danger est faible et poursuit le retrait des lots contaminés, à savoir les canettes et les bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, en circulation depuis fin novembre et portant un code de production allant de 328 GE à 338 GE (inclus). _Vx

