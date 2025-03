ACTU’ MONDIALE

FRANCE

Guerre en Ukraine : Soutien militaire renforcé et sanctions maintenues

Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, a été accueilli à Paris par Emmanuel Macron avant un sommet rassemblant une coalition de pays soutenant l’Ukraine. La France a annoncé une aide militaire supplémentaire de 2 milliards d’euros. Pendant ce temps, l’Union européenne maintient ses sanctions contre la Russie. Le président français a également plaidé pour un cessez-le-feu immédiat et sans conditions, tout en réaffirmant son soutien aux efforts de défense ukrainiens.

AUTRICHE

Durcissement de la politique migratoire

L’Autriche devient le premier pays de l’Union Européenne à suspendre le regroupement familial des réfugiés. Cette mesure, effective pour six mois et prolongeable jusqu’en 2027, vise à préserver les systèmes de santé, d’éducation et d’emploi. Le gouvernement conservateur, sous pression de l’extrême droite, justifie cette décision par l’augmentation des arrivées. Près de 7.800 personnes ont rejoint des proches en 2024. Des ONG dénoncent une atteinte aux droits fondamentaux.

SOUDAN

L’armée reprend le contrôle de Khartoum

Après près de deux ans de guerre, l’armée soudanaise a repris le contrôle de Khartoum. Le général Abdel Fattah al-Burhane a proclamé la « libération » de la capitale, infligeant un revers majeur aux Forces de soutien rapide (FSR). Ces dernières se replient vers l’ouest du pays, notamment au Darfour. Malgré cette avancée militaire, le Soudan fait face à une catastrophe humanitaire avec plus de 12 millions de déplacés et des milliers de morts, selon l’ONU.

ÉCOSSE

Une erreur médicale met un nourrisson en danger

Un nourrisson de huit semaines est entre la vie et la mort après une erreur médicale à Glasgow. Les médecins lui ont administré dix fois la dose prescrite de paracétamol lors d’une opération de routine. Malgré l’intervention rapide du personnel hospitalier, l’état de l’enfant reste critique. Ses parents dénoncent une négligence grave. L’hôpital a ouvert une enquête interne et présenté des excuses officielles à la famille, qui prie pour un miracle.

CORÉE DU SUD

Catastrophe naturelle et incendies meurtriers

De violents incendies ravagent le sud-est de la Corée du Sud depuis cinq jours, causant la mort d’au moins 24 personnes. Les vents violents et la sécheresse compliquent les opérations de secours. Des milliers de personnes ont été évacuées et plusieurs pompiers ont perdu la vie. Un Bouddha millénaire a été sauvé des flammes, mais de nombreuses maisons et terres agricoles ont été détruites. Le président par intérim Han Duck-soo a qualifié les dégâts d’apocalyptiques.

USA

Relations internationales : Vives tensions entre les États-Unis et l’Europe

Donald Trump a assumé des propos polémiques tenus par son administration, accusant les Européens d’être des « profiteurs » de la défense américaine. Cette déclaration, révélée par une fuite, a provoqué l’indignation en Europe. Le président américain critique depuis longtemps les contributions financières des alliés de l’OTAN. À Bruxelles, des diplomates dénoncent une fracture croissante dans les relations transatlantiques, mettant à mal la confiance entre partenaires. _Vx

