Social : Informations importantes du Pôle Emploi

L’actualisation mensuelle des demandeurs d’emploi est ouverte du 28 mars au 15 avril 2020 inclus. Elle peut être effectuée soit par téléphone (3949), soit par internet via l’espace personnel sur pole-emploi.fr.

– Tous les demandeurs d’emploi ayant accepté les échanges avec Pôle Emploi ont reçu un mail sur leur espace personnel ou un message sur leur téléphone dès le début de la campagne d’actualisation, leur expliquant les modalités.

– A ce jour, 161 demandeurs d’emploi de Saint-Martin, s’actualisant régulièrement, n’ont pas encore réalisé cette démarche. Depuis jeudi 9 avril, 8 conseillers sont mobilisés pour les contacter par téléphone.

– Si un demandeur d’emploi ne parvient pas à faire son actualisation dans les délais, en cas de cessation d’inscription, il peut se réinscrire sans délai.

– Une procédure exceptionnelle d’inscription rétroactive est mise en place :

• Plus particulièrement dans le contexte actuel, le demandeur d’emploi en l’absence de pointage suite à la clôture de la période d’actualisation du mois de mars, qui demande sa réinscription dans le mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, doit faire l’objet d’une « réinscription rétroactive » au dernier jour du mois non actualisé.

• Toute situation sera étudiée et prise en compte. Le pôle Emploi est joignable au 3949. Il est important de préciser qu’en donnant leur numéro identifiant (6 chiffres et une lettre), l’appel sera pris en charge par un conseiller de Saint-Martin.