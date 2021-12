L’Etat et la COM ont signé une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté engagée par le Gouvernement en septembre 2018, pour renforcer la prévention de la pauvreté dans une logique d’investissement social autour de cinq engagements (égalité des chances dès la petite enfance, accès du jeune enfant aux droits fondamentaux, garantie d’un parcours de formation pour tous les jeunes, accès au droit et accès à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi).

Le préfet, Serge Gouteyron et le président de la Collectivité, Daniel Gibbs, ont signé une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi le 24 novembre dernier.

L’Etat et la collectivité de Saint-Martin vont ainsi conjuguer leurs efforts pour mettre en œuvre trois actions phares en faveur des personnes les plus en difficulté :

– Organiser un premier accueil social inconditionnel de proximité afin de permettre à toute personne exprimant une demande d’ordre social, quelle qu’elle soit, d’obtenir une écoute et une prise en charge rapide, avec une vigilance toute particulière pour les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (Quartier d’Orléans et Sandy Ground).

– Mettre en place des référents de parcours pour proposer un accompagnement renforcé sans rupture aux personnes en grande difficulté sociale, et pour améliorer la coopération entre les profes – sionnels en charge du suivi d’une même personne.

– Mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour le revenu de solidarité active, avec comme priorité une prise en charge plus rapide et une orientation vers « l’activité d’abord » des bénéficiaires du RSA. L’engagement financier de l’Etat au titre de cette convention s’élèvera à 180 000 €.

Cette convention s’inscrit dans la continuité de l’appel à projets lancé le 27 juillet 2020 par la préfecture pour la mise en œuvre d’une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté à Saint-Martin en 2020, qui a permis de financer à hauteur de 277 833 € trois projets :

-Le projet d’épicerie solidaire mobile de l’ALEFPA/Le Manteau de Saint-Martin, inaugurée le 15 octobre 2021.S

-Le projet « Go for it » porté par l’association COBRACED (pour un accès à une alimentation équilibrée et aux sports des collégiens de Quartier d’Orléans), qui a démarré à la rentrée de septembre 2021 avec 60 petits déjeuners destinés à des collégiens identifiés en lien avec le corps enseignant, et prochainement un déjeuner pour celles et ceux non inscrits à la cantine, ainsi que des activités sportives et artistiques.

-Le projet « DAPA » porté par le club nautique de Saint-Martin (découverte des activités de plein air et nautiques pour les enfants des quartiers défavorisés pendant les vacances scolaires), qui a démarré en décembre 2020 au bénéfice de 300 enfants de Quartier d’Orléans, Sandy Ground et Concordia.

En outre, une action de distribution à la population des quartiers défavorisés de masques lavables et de gel de protection a été organisée en 2020, représentant un financement supplémentaire de l’Etat de 12 533 €.