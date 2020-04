Sint Maarten (Coronavirus) : 43 cas confirmés de Covid-19 côté hollandais

Sint Maarten compte 43 cas (29 hommes et 14 femmes) confirmés de Covid-19; trois patients ont été déclarés guéris par les autorités et 8 décès sont à déplorer.

La Première ministre a indiqué que 739 personnes étaient sous surveillance. “Grâce aux enquêtes identifiant les personnes qui ont été en contact avec les cas positifs, nous avons pu définir des zones à risques et concentrer nos efforts de surveillance et de dépistage. Il s’agit de mieux identifier les cas afin de pouvoir les isoler correctement et atténuer davantage la propagation du virus”, a expliqué Silveria Jacobs.