Sint-Maarten : Il est possible de se faire livrer ses courses à domicile

Si la décision d’appliquer le confinement à toute la population n’est pas forcément remise en cause, la rapidité avec laquelle elle a été appliquée a été fortement contestée. Nombreux en effet ont été ceux qui se sont plaints de ne pas avoir eu le temps de faire leurs courses pour une période de quinze jours pour l’ensemble de leur famille.

De plus les gérants de supermarché ont fait savoir qu’ils avaient réceptionné dimanche – soit le lendemain de la prise de décision – des conteneurs de fruits et légumes et avaient un grand volume de denrées périssables. Aussi n’ont-ils pas apprécié l’idée de gaspiller toute cette nourriture en devant rester fermés quinze jours.

Face à ce constat, la Première ministre a donc accepté d’assouplir le confinement. Lundi en début de soirée sur la page Facebook du gouvernement, elle a indiqué autoriser les livraisons à domicile pour les produits de première nécessité et d’urgence. «Mais les supermarchés restent fermés au public », a-t-elle insisté.

Carrefour, la principale enseigne de la partie hollandaise, a expliqué assurer des livraisons à partir de 75 dollars et payables par carte bancaire uniquement. Les clients doivent envoyer par Whats App leur liste de courses. «Les contacts au moment de la livraison doivent être réduits », a demandé Silveria Jacobs qui a aussi précisé que les grossistes avaient aussi le droit d’effectuer des livraisons en partie française.

Cette nouvelle mesure a pris effet hier.