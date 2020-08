Un nouveau décès du Covid-19 en partie française

Un chef d’entreprise Saint-Martinois bien connu et très apprécié est décédé ce jour à l’hôpital Louis-Constant Fleming des suites d’une contamination au Covid-19

Didier Lake, 51 ans, entrepreneur de BTP était hospitalisé depuis deux jours suite à une crise cardiaque. Il a aussi été testé positif au Covid-19 qui a vraisemblablement eu raison de lui.

Ironie du sort il avait perdu sa mère il n’y a pas si longtemps.

FaxInfo se joint à la douleur de sa famile et de ses proches et leur adresse ses plus sincères condoléances.

RIP Didier