Covid-19 : Franchissement de la barre des 900 cas cumulés

La barre des 900 cas cumulés de covid-19 a été franchie au cours de la deuxième semaine de décembre en partie française, le dernier bilan publié par l’agence régionale de santé (ARS) fait état de 918 cas au 13 décembre.

Entre le 7 et le 13 décembre, l’ARS a confirmé 49 nouveaux cas contre 74 la semaine précédente. Durant les deux premières semaines de décembre, 117 personnes ont contracté le virus. Pour rappel, 188 avaient été contaminées en novembre.

Au 13 décembre, 10 317 tests PCR ont été effectués sur la partie française indique l’ARS. Depuis l’installation du drive permettant les tests antigéniques, 1 526 personnes ont été testées dont 467 la semaine dernière ; trois résultats se sont révélés positifs.

«Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming reste très mobilisé pour la gestion de la crise. Au 14 décembre, six patients confirmés covid sont hospitalisés dans le service de médecine de l’établissement. Aucune évacuation sanitaire n’a été réalisée vers la Guadeloupe », indique l’ARS.

D’un point de vue général, «la situation reste préoccupante alors que la saison touristique a d’ores et déjà commencé. L’ouverture du territoire aux touristes étrangers, notamment nord-américains, l’augmentation du nombre de rotations aériennes et les fêtes de fin d’année qui approchent avec un certain nombre de réunions familiales prévues sont autant de facteur de risque d’une augmentation massive du nombre de cas. Il faut renforcer la détection précoce des cas positifs, le contact tracing, le respect de l’isolement quand cela est nécessaire pour éviter l’installation de chaines de transmission et le développement de foyers de contamination », commente l’ARS.

Au 13 décembre, le nombre de cas actifs est de 124 en partie française.