Mécontentement : La grogne d’une parent d’élève sur l’alimentation dans les cantines scolaires

« Je souhaite réagir suite à un post sur facebook, qui fait scandale et nous inquiète tous sur l’hygiène la sante et l’alimentation de nos enfants dans les cantines des écoles publiques et privées livrées par le CTOS.

Cette année, j’ai pris la décision de préparer les repas de mes enfants, car j’avais remarqué et après discussion avec eux, qu’ils ne mangeaient rien, ils étaient réellement affamés en sortant de l’école ! Je comprends mieux pourquoi mais c’est pire que ce que je pensais. Nous sommes en 2020, l’alimentation de nos enfants à cet âge là est plus qu’importante et il est inacceptable de faire manger de la bouffe pour chien (excusez moi du terme) à nos enfants ! Il est nécessaire de faire bouger les responsables et de ne pas rester dans l’inaction ».