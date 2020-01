Les grosses vagues déferlent sur nos côtes !

Depuis le week-end dernier, une houle de nord à nord-est assez énergétique est présente sur nos côtes et s’est installée ces dernières vingt-quatre heures avec de plus en plus d’énergie. Les grosses vagues étaient au rendez-vous !

Les services météo indiquent que cette houle, creuse et assez longue, n’a pas beaucoup d’effet en mer, mais elle génère de forts déferlements sur nos côtes.

Tous les amateurs de grosses vagues étaient là pour en prendre plein les yeux. Les photographes, évidemment, se sont régalés. Sans oublier les passionnés de sports de glisse ! _AF