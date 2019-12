ATTENTION : Plusieurs cas d’empoisonnement de chiens observés sur la plage du Galion

Méfiance, méfiance ! Plusieurs cas de chiens empoisonnés par des appâts alimentaires ont été constatés ces derniers jours sur la plage du Galion.

Une ou plusieurs personnes malveillantes ont réparti sur la plage plusieurs boulettes susceptibles d’intoxiquer, voire d’empoisonner vos animaux de compagnie.

Deux propriétaires ont signalé ces agissements inadmissibles pouvant entraîner la mort du chien. Fort heureusement, ces derniers ont réussi à sauver la vie de leurs compagnons après intervention du vétérinaire.

Comment reconnaître un chien empoisonné ?

Les chiens empoisonnés peuvent présenter une grande variété de symptômes : une hypersalivation (chien qui bave beaucoup), des convulsions et autres symptômes neurologiques, des symptômes digestifs incoercibles tels que des vomissements et de la diarrhée. Certains toxiques peuvent provoquer des hémorragies. Dans certains cas, le chien plonge dans le coma. En général, ces symptômes apparaissent de façon aiguë et brutale. Dans tous les cas de figure, il est fortement conseillé de consulter son vétérinaire au plus vite.