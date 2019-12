Baie Nettlé : Vol de dix voitures de location

Durant la nuit du 24 au 25, soirée du réveillon de Noël, une société de location de voitures s’est fait dérober pas moins de dix véhicules, dont six totalement neufs qui venaient d’être livrés. Situé à la Baie Nettlé, le parc de voiture était entreposé sur un terrain, éclairé, totalement clôturé et fermé, dont l’accès a été fracturé.

Le propriétaire de la société de location, sous le choc de la découverte, considère qu’il s’agit d’un acte prémédité, parfaitement préparé et planifié.

« On ne peut pas disparaître avec dix véhicules en quelques minutes. Cela impose une certaine logistique », estime le propriétaire. Ce dernier a alerté la gendarmerie le matin de Noël, mais les militaires ont refusé de se déplacer pour procéder aux constatations et relevés d’usage, « impossible pour eux d’aller à la Baie Nettlé du fait du blocage de Sandy Ground », rapporte le responsable de la société de location de véhicules. Pour ce dernier, « on ose à peine imaginer ce qu’il adviendrait en cas de braquage, d’agression grave ou autre… ».

Contacté par téléphone, l’adjoint au commandant de la compagnie des îles du Nord a confirmé le vol, tout en assurant que les militaires n’avaient pas pu venir le jour de l’appel « parce que ce n’était pas une grosse priorité » et que le blocage de Sandy Ground n’était pas un problème pour se déplacer. Pour l’adjoint au commandant de compagnie « entre l’humain et le matériel, on privilégie toujours l’humain. Le lendemain du vol, il y avait une disparition inquiétante d’une personne, des violences conjugales, etc ». Mais la gendarmerie a prévu d’envoyer des enquêteurs, des TIC (Technicien d’investigation criminelle), pour effectuer les constatations dans l’après-midi d’hier jeudi._RM