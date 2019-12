Croix-Rouge Française : La Délégation de Saint-Martin inaugure un lieu d’accueil de jour

Le jeudi 12 décembre dernier, la Délégation territoriale de la Croix-Rouge française à Saint-Martin a procédé à l’inauguration du lieu d’accueil de jour (LAJ) dans ses locaux de Concordia.

Une inauguration qui s’est effectuée en présence de Frédéric Pichonnat, directeur Outre-mer de la Croix-Rouge, de Ketty Karam, récemment élue présidente de la Délégation Territoriale de Saint-Martin, de bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que de partenaires de l’entité.

Cet espace d’accueil de jour est destiné à toute personne en situation de précarité et en recherche de lien social. Le LAJ accueille en accès libre ces personnes quelque peu en rupture avec la société. Ce dispositif vient en complémentarité des activités mobiles, comme les maraudes sociales diurnes et nocturnes, réalisées respectivement par l’équipe mobile d’intervention sociale et par les bénévoles de la Délégation Territoriale de Saint-Martin. Le lieu d’accueil de jour a pour objectif principal la préservation de l’intégration sociale, mais aussi favoriser le retour à l’autonomie des personnes fragilisées.

Un vestiaire, une blanchisserie, deux salles de douche avec miroir, des sanitaires, dont un accessible aux personnes à mobilité réduite, un espace de cuisine, ainsi qu’un coin lecture, sont mis à disposition des personnes. Le LAJ est également équipé de matériel informatique, et des animations ainsi qu’un accompagnement social sont proposés pour faciliter les démarches d’insertion sociale.

Géré par les bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-Martin, le LAJ est ouvert tous les lundis, mercredis et samedis de 8h30 à 11h30, tandis que chaque dernier samedi du mois, un petit-déjeuner est offert aux bénéficiaires par le Lion’s Club. Le LAJ est situé à Concordia, 2 rue du Soleil Levant. _RM