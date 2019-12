Une nouvelle agence immobiliere à la Baie Orientale : IMAGE IMMOBILIER ouvre un deuxième bureau à la Baie Orientale

Cela fait 25 ans, que l’agence IMAGE IMMOBILIER plutôt spécialisée en administration de biens et syndic d’immeubles, opère sur l’ile de St Martin, les bureaux du siège sont situés dans la Rue de Hollande en face du supermarché d’Howell Center.

L’agence est un pilier de la location longue durée et défiscalisation immobilière en gérant particulièrement la mise en location de biens neufs pour le compte d’investisseurs de tous horizons et en assurant le syndic dans la gestion des copropriétés. Les propriétaires et gérants : Olivier et Agnès BERNAZ sont établis depuis 1988 sur l’ile et ont su développer la société autour d’une petite équipe de six personnes.

Depuis septembre 2017, l’agence est très occupée et s’investit dans la reconstruction des immeubles dont elle a la charge. Les premiers immeubles totalement rénovés (Parties communes et parties privatives) viennent d’ailleurs d’être livrés et ont été entièrement reloués ou mis à la disposition de leur propriétaires.

Dans le même temps, à la suite du cyclone IRMA, certaines agences ont disparu et d’autres ont déménagé du Parc de la baie Orientale. L’agence IMAGE IMMOBILIER est propriétaire de locaux commerciaux sinistrés eux aussi pendant le cyclone et auparavant loués ; aussi en 2019, la décision est prise d’ouvrir une antenne dans ces locaux situés Avenue des Plages dans la galerie de boutiques du PLAZA ORIENT BAY juste avant la plage de Baie Orientale.

C’est chose faite aujourd’hui !

Muriel PARDO et Frédérique KOCIELAK ont rejoint l’équipe et animent désormais cette nouvelle agence idéalement située dans ce haut lieu touristique. Vous pouvez d’ores et déjà les solliciter pour vos projets immobiliers : investissements locatifs, villégiature, du studio à la villa de rêve ! Isabelle CAZORLA et Patricia SAINTE-BEUVE pourront également vous rencontrer dans leur spécialité : Syndic de copropriété et gestion locative.

Retenez désormais cette nouvelle adresse :

IMAGE IMMOBILIER – 21 PLAZA ORIENT BAY – AVENUE DES PLAGES – 0590 52 43 72 – image@immoantilles.com – www.immoantilles.com