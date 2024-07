4ème édition des mini market de l’Anse Marcel

Pour sa 4ème édition, le désormais traditionnel Mini Market de l’Anse Marcel s’associe au Club les Vieilles Soupapes pour proposer une exposition de voitures anciennes ce samedi 20 juillet dès 10h.

AC Cobra, 4L, Chevrolet, Méhari ou encore Porsche, c’est une vingtaine de véhicules qui feront le plaisir des petits comme des grands. Parallèlement, la galerie Les Acacias propose différentes promotions spéciales et animations avec toujours la Kids Zone gratuite en partenariat avec Caribbean Amusement, la piste de roller en partenariat avec Rinky Rolls, son mini marché (primeur, artisanat local et vide grenier) et la dégustation de rhum Bologne. La journée s’achèvera avec un tournoi de Backgammon, une soirée Paëlla géante et karaoké dans une ambiance guinguette conviviale et festive.

