Holi Basketball Tour : Saint-Martin remporte le tournoi

La sélection de jeunes basketteurs saint-martinois était en Guadeloupe le week-end dernier pour une manifestation sportive baptisée « Holi Basketball Tour ». Un tournoi qui a permis aux joueurs de Saint-Martin de rencontrer leurs homologues des équipes de La Luciole et l’Etoile de l’Ouest (EDO).

Lors de leur premier match, qui s’est déroulé à la Halle des Sports de Pointe-Noire, la sélection saint-martinoise a été opposée à La Luciole. Une rencontre que les protégés de Calvin Bryan, président de Speedy Plus et initiateur de ce tournoi, ont contrôlé de bout en bout. En effet, lors de la mi-temps, les saint-martinois menaient 19 à 12, pour terminer la rencontre sur le score de 48 à 16.

Pour la seconde partie, la sélection de Saint-Martin a rencontré l’EDO. Une équipe qui n’inquiètera pas plus que ça les saint-martinois qui déjà, à la mi-temps, avaient pris les devant, 20 à 8. Après la pause, l’Etoile de l’Ouest a tenté de revenir à la marque, mais c’était sans compter sur la ténacité des saint-martinois qui ont su maintenir la distance et remporter le match sur le score de 39 à 30.

Les jeunes joueurs, issus notamment de Marigot et de Quartier d’Orléans étaient encadrés par les coachs Alan Nérome et Dédé Michelet. Le président de l’association Speedy Plus, Calvin Bryan, a mis en place cette animation dans le cadre du Contrat de Ville, avec la Collectivité et la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Crédit photo : Holi Basketball Tour