La Martinique et la Guadeloupe menacent de fermer leurs frontières avec Saint-Martin/Sint Maarten

La Martinique et la Guadeloupe surveillent de très près la situation sanitaire à Saint-Martin et pourraient fermer leurs frontières avec la friendly island si le nombre de cas actifs de covid-19 ne diminue pas rapidement. A la date d’hier, la partie française comptait 85 cas actifs et la partie hollandaise 209.

Le préfet de Martinique qui est aussi préfet de zone responsable de la coordination de la politique de coopération transfrontalière aux Antilles-Guyane, a fait part de cette volonté la semaine dernière à la préfète de Saint-Martin. Même si la partie française est moins impactée que le côté hollandais, l’île est considérée dans son ensemble, comme un seul territoire. Donc, même si elle compte moins de cas que Sint Maarten, elle pourrait être jugée comme une zone à risques par la Martinique et la Guadeloupe. Une situation que Sylvie Feucher veut à tout prix éviter.

«Cela signifierait que nous nous retrouverions dans les mêmes circonstances que nous avons connues avec des restrictions de déplacements inter-îles, l’obligation de justifier un motif impérieux et de présenter un test négatif PCR datant de moins de 72 heures», précise-t-elle. «Ce qui aura des conséquences au niveau social et économique avec une réduction des vols», ajoute-t-elle. Et d’affirmer : «les personnes devant voyager ne seront pas prioritaires au niveau des tests.»

C’est pourquoi la préfète demande à l’ensemble de la population d’être vigilante, de respecter les gestes barrières et les autres mesures mises en place localement, comme celle de ne pas se rendre en partie hollandaise si cela n’est pas indispensable. Les policiers et gendarmes en charge d’effectuer les contrôles à Bellevue et Belle Plaine ont déjà vu des personnes aller faire de simples courses à Sint Maarten, notent les responsables de la PAF et de la gendarmerie.

Enfin, Sylvie Feucher a déjà imposé aux personnes résidant en Guadeloupe ou en Martinique venues séjourner à Sint Maarten ou ayant transité à Sint Maarten pour se rendre notamment aux Etats-Unis, de présenter les résultats négatifs d’un test PCR datant de moins de 72 heures au moment de leur enregistrement à l’aéroport de Grand Case lors de leur retour.

