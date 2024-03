44ème édition de la Heineken Regatta : « Sea Breeze » grand vainqueur après un final époustouflant !

La 44ème édition de la Heineken Regatta a connu son épilogue dimanche à Port de Plaisance, à l’issue d’une compétition acharnée de quatre jours qui a réuni des centaines de marins venus du monde entier s’affronter dans les eaux saint-martinoises.

Le rideau est tombé sur la 44ème édition de la St. Maarten Heineken Regatta dimanche dernier à Port de Plaisance avec la présence de milliers de personnes réunies pour assister à la remise des prix et au concert de clôture de la star jamaïcaine du reggae, Tarrus Riley.

La grande finale de la St. Maarten Heineken Regatta a été l’une des meilleures jusqu’à présent, avec des conditions de course parfaites pour toutes les flottes. Le comité de course s’est engagé à fournir une grande variété de Serious Fun pour les équipes, en envoyant les gros bateaux dans deux aventures déviantes pendant que le reste de la flotte évoluait le long de la côte sud de l’île.

En CSA1, l’équipe professionnelle à bord de Maxi Leopard 3 (Farr 100) a bien sûr réussi son départ, mais le Volvo 65 Sisi a prouvé qu’il y avait aussi des pros à bord. Sisi, positionné stratégiquement comme bateau au vent, a reflété la finesse de Leopard, marquant le début de ce qui allait être une journée de duels exaltants. «C’était une expérience incroyable, nous étions si proches du comité de course et nous avons accéléré dès le départ. C’était incroyable», a déclaré Angie Soeffker, ambassadrice locale de la marque «Magic of the Caribbean», née sur l’île.

Sea Breeze invaincu tout au long de la régate

Finalement, c’est Sea Breeze (Ned Orange), dans la classe Bareboat 1, qui a remporté la St. Maarten Heineken Regatta, invaincu ! L’équipe bareboat était confrontée à une rude concurrence, mais elle s’est montrée imbattable dès le début. «Nous avons été les premiers à la marque à chaque course», a déclaré le capitaine Silvy Leijh, les bras chargés des gains de l’équipe : des trophées brillants avec notamment la fameuse Colombus Cup, une bouteille de Veuve Clicquot et une montre de plongée SEIKO Prospex. Lorsqu’on leur a demandé s’ils reviendraient à la St. Maarten Heineken Regatta l’année prochaine, les membres de l’équipe ont répondu : «Bien sûr ! Nous devons défendre notre titre » !

Les artistes ont fait vibrer les foules !

Outre le spectacle proposé en mer, la St. Maarten Heineken Regatta est connue aussi pour ses grandes soirées festives organisées tous les soirs au Village de la Heineken Regatta avec la présence de nombreux artistes de renommée internationale et locaux.

Cette année, les organisateurs ont réservé aux milliers de spectateurs présents chaque soir une programmation digne des plus grandes scènes internationales avec les prestations remarquées et endiablées des artistes Kevin Lyttle et Rupee, ainsi que King-T-Mo, Control Band, Mix Master Pauly, Mc Ricky the Fox, toujours prêts à mettre une chaude ambiance sur la scène magique de la Heineken Regatta.

La fête a continué à battre son plein samedi soir avec la présence sur scène de Droxyani et King James en tête d’affiche, avec à leurs côtés les artistes Anto y Valentino, Urmain Drum Band, Skillful band, Deejay Vybz, DJ King Kembe et MC Dutty Sham.

L’ambiance folle assurée par tous ces musiciens et chanteurs brillants est encore montée d’un cran dimanche soir lors du concert de clôture avec la présence de nombreux artistes locaux tels que Tamillia Chance, Kenyo Baly, DJ Big Boss et DJ Maestro, Deej Blaze et MC Gee Money. Vint ensuite le tour de Adam O, en provenance des Iles Vierges Américaines de faire le show avec son style Soca qui fait toujours autant vibrer les foules !

Enfin, Tarrus Riley, la grande tête d’affiche du concert, est apparue sur scène à la plus grande joie des milliers de spectateurs impatients de vivre un grand moment musical. Tarrus Riley est aujourd’hui une véritable star du reggae en Jamaïque, et l’un des artistes les plus intéressants de sa génération. Éclectique, Tarrus innove constamment et séduit toujours. La plupart de ses sorties sonnent instantanément comme des classiques. Après l’essoufflement de la vague new roots au début des années 2000, il a été parmi les premiers à relancer le reggae conscient. Depuis, il est connu dans le monde entier en enchaînant les tubes !

Rendez-vous du 6 au 9 mars 2025

La St. Maarten Heineken Regatta, événement d’envergure internationale, ne serait pas possible sans le soutien des sponsors et des partenaires avec en premier lieu la Heineken Silver, sponsor principal de cette 44ème édition et grand artisan du succès de l’événement. Parmi les autres partenaires, on citera le Yacht Club Port de Plaisance, SEIKO en tant que chronométreur officiel de la régate, les marques de boissons Veuve Clicquot et Tito’s, et les partenaires annuels de la régate, notamment Windward Islands Bank, Flow, Port St. Maarten, St. Maarten Tourist Bureau, Seahawk, Remax/Yachtshop, Shipwreck Shops, Island 92 Radio et les Offices de Tourisme de Sint Maarten et Saint-Martin.

La magie de la St. Maarten Heineken Regatta repose aussi sur une centaine de bénévoles qui, année après année, consacrent leurs vacances et leur temps libre à l’événement. Rendez-vous désormais pour la 45ème édition de la St. Maarten Heineken Regatta qui aura lieu du 6 au 9 mars 2025 avec toujours l’esprit « Serious Fun » ! _AF

Pour obtenir des informations complètes sur la St. Maarten Heineken Regatta, y compris les résultats, les photos, les vidéos, les informations sur les fêtes et les groupes, et bien d’autres choses encore, consultez le site www.heinekenregatta.com.

262 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter