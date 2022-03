NAUTISME : Un yacht de 400 M$ dans la baie de Marigot

Depuis quelques jours mouille dans la baie de Marigot l’un des plus gros méga yachts au monde, Rising Sun. Long de 138 mètres, il appartient à David Geffen, milliardaire américain, producteur de musique et de cinéma. Il a notamment créé Asylum Records, Geffen Records et cofondé DreamWorks SKG.

Le prix de Rising Sun est estimé à 400 millions de dollars. Il peut accueillir 16 invités et dispose de 45 membres d’équipage. Son coût de fonctionnement annuel se situe entre 25 et 40 millions de dollars.

David Geffen dont la fortune personnelle est évaluée à quelque 8 milliards de dollars, a passé le confinement en 2020 sur son yacht dans les Grenadines dans le sud de la Caraïbe. Il avait posté sur son compte Instagram des photos de son yacht et s’était attiré de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

