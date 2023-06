4 minutes pour 1 vie : l’importance du défibrillateur

Dans le cadre de sa formation du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – Développement de projets, Territoires et Réseaux (DE JEPS DTR) mise en place par la Collectivité, Géraldine Magnat présentera son projet « 4 minutes pour 1 vie » à la Fête de la Mer ce week-end à Grand-Case.

Soutenue par l’association AFPS978 présidée par Arnaud Bourdier, Géraldine Magnat a décidé de sensibiliser la population saint-martinoise à l’utilité vitale et à l’usage des défibrillateurs. Suite au manque d’information sur l’utilisation simple et à l’emplacement des défibrillateurs, Géraldine a effectué, dans le cadre de sa formation CREPS/Greta, un recensement inédit des défibrillateurs sur le territoire, à savoir soixante dont 47 en parfait état de fonctionnement mais qui ne sont malheureusement pas accessibles en permanence. Avec des zones dépourvues de défibrillateur comme Cul-de-Sac, Baie Nettlé, Sandy Ground ou encore Saint James, il est d’autant plus nécessaire de savoir exactement où trouver un de ces appareils qui permettent de sauver des vies. La géolocalisation des défibrillateurs sur Saint-Martin est désormais disponible via l’application Staying Alive, à télécharger sur un smartphone. Application qui permet également d’alerter un « bon samaritain », personne formée aux gestes de premier secours en cas d’arrêt cardiaque à proximité. Géraldine et l’association AFPS 978 seront présentes à la Fête de la Mer ces 17 et 18 juin à Grand-Case afin d’informer le public sur l’utilisation d’un défibrillateur autour d’ateliers sur les bons gestes à adopter pour sauver des vies. Le projet de Géraldine est fortement soutenu par la préfecture, la Collectivité et l’Office de Tourisme. La richesse la plus importante est la santé. _Vx

