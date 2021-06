150 nouveaux cas actifs enregistrés en partie française depuis le 17 mai dernier et trois nouveaux décès à déplorer : la situation sanitaire se dégrade fortement !

Selon les derniers chiffres publiés par l’Agence Régionale de Santé, 150 nouveaux cas actifs ont été recensés à Saint-Martin, 122 cas du 17 au 23 mai et 28 autres (sur 437 analyses effectuées) depuis le lundi 24 mai dernier. Trois décès sont aussi à déplorer la semaine dernière, deux dans le service médecine de l’hôpital LC Fleming, une femme âgée de 88 ans et un homme de 51 ans ainsi que celui d’un patient saint-martinois transféré en service de réanimation en Guadeloupe.

En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1 915 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire depuis le début de l’épidémie.

Huit patients confirmés Covid sont hospitalisés, dans le service de médecine de l’hôpital Louis-Constant Fleming dont un sous assistance respiratoire.

Deux évacuations sanitaires de patients positifs au COVID ont également été réalisées, vers la Guadeloupe, entre le 17 et 23 mai.

Force est de constater que les indicateurs épidémiologiques sont en forte augmentation.

Il est à noter un recours au dépistage en hausse, ce qui montre que le virus reste très présent sur le territoire et circule activement.

Le taux d’incidence hebdomadaire, selon les données Si-DEP, est en fort accroissement et se situe (ce depuis 6 semaines) au-dessus du seuil d’alerte. Il s’établit (pour l’ensemble des cas à Saint-Martin testés sur le territoire ou résidents testés hors du territoire) à 341,3/100 000 habitants du 17 au 23 mai, contre 159,5/100 000 la semaine d’avant.

Le taux de positivité hebdomadaire est de 6,4%. Il est nettement supérieur à la semaine du 17 au 23 mai (contre 3,6% la semaine précédente) et est supérieur au seuil de vigilance.

Les indicateurs sont en nette augmentation. La forte recrudescence du nombre de cas ainsi que l’augmentation du nombre d’hospitalisations doit nous alerter et nous encourager à ne pas baisser notre vigilance et à poursuivre les efforts réalisés quotidiennement en respectant toujours plus les gestes barrières, notamment la distanciation physique. Il est tout aussi important de comprendre l’intérêt de se faire vacciner afin d’éviter la propagation de la maladie dans ses formes les plus graves. _AF