10 nouveaux cas de covid-19 à sint maarten

Sur la base des dernières données fournies par le Dr Raissa Tjon-Kon-Fat, épidémiologiste des Services de Prévention Collective (SPC) en partie hollandaise, au jeudi 23 juillet, St. Maarten comptait 94 personnes atteintes d’une infection COVID-19 confirmée en laboratoire, dont 16 cas classés comme actuellement actifs.

Selon un communiqué de presse, le Ministre de la santé publique, du développement social et du travail VSA Richard Panneflek a déclaré : “Le 21 juillet, deux nouveaux cas ont été confirmés. Trois nouveaux cas ont été confirmés le 22 juillet, et 10 cas actifs ont été confirmés ce soir, le 23 juillet. “À ce jour, 63 personnes sont guéries et 15 personnes sont décédées.

Nos 16 cas actifs actuels sont activement surveillés par le CPS, qui a également lancé une recherche des sources et des contacts pour tous les cas afin de s’assurer que le virus est contenu le plus rapidement possible”.

Mr Panneflek fera un communiqué de presse avec les représentants du CPS pour informer le grand public ce vendredi.