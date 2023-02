VOILE / 5ème édition Caribbean Multihull Challenge Race and Rally : trois jours de course intenses et spectaculaires !

Tout juste un mois avant la 43ème édition de la Sint Maarten Heineken Regatta (2 au 5 mars 2023) s’est déroulée le week-end dernier la cinquième édition du Caribbean Multihull Challenge Race and Rally.

Les classes de course et la flotte de rallye ont convergé le long des côtes sud-ouest de Sint Maarten dimanche pour conclure trois jours remarquables de navigation. Ensemble, sous des spinnakers colorés et gonflés et avec des embruns dans des rafales d’alizés d’est de plus de 20 nœuds, les catamarans et trimarans de course et de croisière ont atteint la ligne d’arrivée dans des conditions de navigation quasi parfaites.

Le Diam 24 de Pierre Altier, Cry Baby, s’est imposé dans la catégorie Diam 24 et a été nommé dimanche le plus digne performeur de la cinquième édition du Caribbean Multihull Challenge Race and Rally.

Le Fujin de Greg Slyngstad a remporté le CMC Trifecta qui comprenait la course de 27 milles autour de l’île de dimanche, le sprint en multicoque de 60 milles des Caraïbes de samedi autour de Saint-Barthélemy et le tour de Saba Dash de vendredi.

Tryst d’Arthur Banting a gagné le CSA 2 et La Novia de Georges Coutu le CSA 3.

Dans la flotte de rallye, l’Antrim 52 de Ron Boehm, Little Wing, conçu par Bob Perry, a reçu le prix pour le défi du temps estimé et le défi de la carte de bingo, suivi de près par le trimaran coloré Neel 45 de Darren Seltzer, Panda Rosso.

Le Sint Maarten Yacht Club accueillera la sixième édition du Caribbean Multihull Challenge Race and Rally du 2 au 4 février 2024. _AF

