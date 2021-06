VIOLENCES CONJUGALES : Bientôt un nouveau dispositif pour éloigner les auteurs des victimes

Les violences conjugales sont une réalité à Saint-Martin. L’association d’aide aux victimes Trait d’Union mise aussi sur un nouvel outil pour protéger les victimes et surtout prévenir de nouvelles violences de la part de leur compagnon, le bracelet anti-rapprochement (BAR).

Récemment déployé sur le territoire national, le BAR est un bracelet électronique qui permet de géolocaliser l’auteur des violences – condamné ou non – et donc de surveiller si ce dernier ne s’approche pas de la victime. Le dispositif est similaire au bracelet posé lors d’un contrôle judiciaire. «Sans avoir recours à la prison, ce bracelet constitue la réponse la plus forte, la plus contraignante et la plus protectrice en matière de violences conjugales», considère le ministère de la Justice.

Des zones de pré-alerte et d’alerte sont définies et si l’auteur les franchit, une alerte est envoyée au pôle national de télésurveillance et téléassistance. En cas de pré-alerte, l’opérateur entre en contact avec la victime qui peut ainsi se mettre en sécurité. Si l’auteur a pénétré dans la zone d’alerte, l’opérateur contacte la victime mais aussi les forces de l’ordre pour qu’elles puissent intervenir et interpeller l’auteur. Si le bracelet est coupé, une alerte est aussi envoyée. (soualigapost.com)